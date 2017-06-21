Фото: пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Минераловодском районе столкнулись машины «Форд Фокус» и «ВАЗ-2109». Авария, случившаяся в 14:10 часов на 131-ом километре дороги, повлекла за собой четыре смерти: два мужчины и две женщины получили несовместимые с жизнью травмы, ребенок восьми лет доставлен в больницу, помощь на месте оказали водителю «ВАЗа-21104». ДТП произошло из-за выезда «Форд Фокуса» на встречку, где произошло касательное столкновение с движущимся «ВАЗом-21104», а затем лобовое – с «ВАЗом-2109», сообщают в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.