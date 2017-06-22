Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Глава Ставрополя А. Джатдоев и председатель Ставропольской городской организации Всероссийского общества инвалидов В. Полтавцев подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Этот документ является продолжением совместной работы администрации с обществом инвалидов по защите и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями. В частности, предусматривается развитие материально-технической базы организации инвалидов, участие в различных городских мероприятиях, субсидирование средств реабилитации. Есть планы совместной деятельности по созданию безбарьерной среды, трудоустройству, обучению, развитию спортивных и культурно-массовых объединений инвалидов.