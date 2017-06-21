21 июня принесло печальную, но уже привычную статистику ДТП на Ставрополье – 6 аварий за день по краю. В Туркменском районе около четырех часов дня в селе Летняя Ставка грузовой автомобиль «ГАЗ-5312» наехал на выбежавшего пешехода. 29-летний мужчина из села Овощи умер на месте.

В Предгорном районе водитель «ВАЗ-21124» превысила скорость и в итоге съехала с трассы и врезалась в дерево. Происшествие случилось около часа дня на автодороге «Ессентуки – Новоблагодарное – Калаборка». Две молодые девушки, 19 и 18 лет, одна из которых управляла машиной, доставлены в больницу.

В Кисловодске столкнулись «Форд Фокус» и «Форд Мондео» в 10 часов 30 минут из-за небезопасного разворота «Форд Фокуса». Оба водителя травмированы. Как выяснилось мужчины регулярно нарушают ПДД, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.