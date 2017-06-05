Со дня на день в крае начнется важнейшая сельскохозяйственная кампания, которая обычно кормит крестьян весь год – до следующего урожая.

О том, какой она обещает быть и какие сулит результаты, мы поинтересовались у первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Николай Великдань Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

В этом сезоне погода не раз испытывала крестьян на прочность, – замечает он. – Осенняя засуха, град, подтопление угодий, чрезмерные осадки и другие сюрпризы небесной канцелярии доставили аграриям немало хлопот, более того, обернулись серьезными потерями.

– Николай Тимофеевич, много пострадало сельхозугодий по краю?

– Двенадцать районов и Минераловодский городской округ пострадали от последствий паводка. Нанесен ущерб сельскохозяйственным культурам: подтоплены посевы почти на 17 тысячах гектаров, полностью смыто 6,6 тысячи гектаров. Наибольшие площади смыты в Минераловодском городском округе – более 3,2 тысячи, Андроповском районе – свыше полутора тысяч, Изобильненском – 760 гектаров и Советском – 547. Подтопления сельхозугодий зафиксированы в Кочубеевском районе – 5,6 тысячи гектаров, Минераловодском городском округе – три с половиной тысячи, Петровском районе – три тысячи, Изобильненском – две тысячи гектаров. В результате града пострадали посевы в Георгиевском, Новоалександровском и Александровском районах. Повреждено 11 тысяч гектаров, полностью градом выбито около 4 тысяч гектаров.

В мае на территории края в связи с регулярно выпадающими осадками отмечалась избыточная влагообеспеченность посевов озимых культур. Учитывая высокое пере-увлажнение, к уборке на Ставрополье планируется приступить в третьей декаде июня. Думаем, что при оптимальных погодных условиях обмолот зерновых будет выполнен за двенадцать дней. В хозяйствах предстоит убрать раздельным способом четырнадцать тысяч гектаров – это полтора процента всего уборочного клина.

– Какая нынче уборочная площадь, изменилась ли она по сравнению с прошлым годом?

– Уборочная площадь зерновых культур (без кукурузы, сорго и риса) – более 2 миллионов гектаров, в том числе в коллективных сельхозпредприятиях – 1,6 млн га, что на уровне минувшего года. По оценкам специалистов министерства сельского хозяйства СК, состояние озимых культур в крае преимущественно хорошее, местами удовлетворительное. Губернатор ставит задачу улучшить показатели в растениеводстве. А без качественных семян выполнить эту задачу нереально. Ставрополье всегда было зоной качественного зерна. И сегодня очень важно поддерживать этот тренд на отечественном рынке.

В этом сезоне аграриям пришлось всерьез отстаивать свои поля, воевать с саранчовыми. В одиннадцати районах края практически завершены все защитные мероприятия против этих опасных вредителей на 275 тысячах гектаров. Всего обследовано 800 тысяч га сельскохозяйственных угодий в регионе. Саранча дала о себе знать в 16 районах. В целях эффективной борьбы с насекомыми разработан и выполняется план защитных мероприятий на этот год, в том числе благодаря поддержке из краевого бюджета. Было задействовано 123 единицы наземной техники и 26 авиабортов. Сельхозпроизводители обеспечены необходимыми препаратами в полном объеме. Ставропольский край – один из ведущих продовольственных регионов России, потому борьбе с вредителями ежегодно уделяется такое огромное внимание. Будет хорошая защита – будет и достойный урожай.

– Николай Тимофеевич, каковы, кстати, прогнозы на него в нынешнем сезоне?

– Как известно, крестьяне – народ суеверный, делать какие бы то ни было прогнозы, к тому же в такой непростой погодно-климатической ситуации, учитывая ее последствия, – дело неблагодарное. Тем не менее озвучу, что, по предварительным данным управлений и отделов сельского хозяйства и охраны окружающей среды, валовой сбор зерна будет на уровне среднемноголетних показателей. По крайней мере, на это можно надеяться, взяв во внимание результаты агрономического мониторинга: в формирующемся колосе в среднем по краю заложено от 16 до 25 колосков, что соответствует хорошему потенциалу зерновой продуктивности, который может реализоваться при оптимальной тепло- и влагообеспеченности, хорошем режиме минерального питания, других факторах. Это подтверждают и контрольные объезды полей, пред-уборочные совещания, которые в эти дни активно проходят по краю.

– В сегодняшней непростой ситуации очень важно собрать выращенный урожай оперативно, в сжатые сроки. Решены ли вопросы по технической оснащенности жатвы, формированию парка зерноуборочных комбайнов?

– В обмолоте хлебов запланировано участие шести с половиной тысяч зерноуборочных комбайнов, практически все они готовы выйти на хлебные поля не сегодня завтра. Для проведения уборочных работ в строго отведенные агротехнические сроки и без потерь требуется снизить нагрузку на агрегат со 195 гектаров до 160. Для этого министерством сельского хозяйства проводится работа по согласованию внутрикраевого перемещения зерноуборочных комбайнов, а также по привлечению порядка полутора тысяч «варягов» из других регионов. Так, в настоящее время поступили предложения от организаций Краснодарского края, Ростовской области, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, других территорий России.

Кроме того крестьяне активно занимаются формированием запасов топлива. Так, обеспеченность в настоящее время дизельным топливом – 177 процентов от потребности, бензином – в полтора раза больше.

– Не исключено, что в ряде районов зерно, отправляющееся с поля на ток, будет пере-увлажненным, и без «хитростей» элеваторов аграриям тут никак не обойтись. Готовы ли сегодня хлебоприемные предприятия края к горячей поре?

– Для размещения собранного урожая зерна общая емкость элеваторов в крае составляет 2,6 миллиона тонн зерна. Кроме того, аналогичные комплексы для хранения есть и в хозяйствах. Конечно же, о том, где хранить собранный урожай, надо подумать уже сейчас. На элеваторах проведена большая работа по подготовке к новому сезону, за счет реконструкции отдельные предприятия увеличили объемы хранения, предложив новые энергоемкие технологии, в том числе и по сушке, подработке зерна. В этой сфере на Ставрополье реализуются инвестиционные проекты, сделан хороший задел на ближайшее время.

В последнее время появились новые организации на отраслевом рынке, и это радует. Все эти новые объекты и производства появляются в том числе благодаря и поддержке, оказываемой из бюджета Ставропольского края. Скажу, что на середину июня профинансировано возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса региона, а также на приобретение техники и оборудования – 54,5 млн рублей, противоградовые мероприятия – 67 млн рублей, расходы на химическую защиту (борьбу с саранчой) – 28 млн рублей, субсидии по инвестиционным кредитам – 193 млн рублей, а также многие другие мероприятия.

В этом году хорошим подспорьем для аграриев, в том числе и по подготовке к жатве хлебов, стала программа льготного кредитования. В этом году Ставрополью утвержден лимит по краткосрочным кредитам в размере 582 млн рублей.

– И насколько активно ставропольские аграрии воспользовались предоставленной возможностью решить какие-то неотложные проблемы в своих хозяйствах?

– Займы очень востребованы сельхозпроизводителями. В период проведения весенних полевых работ основная часть привлеченных кредитных ресурсов выдана по направлению «растениеводство», которые пошли на приобретение семян, удобрений, средств защиты растений, ГСМ, запасных частей.

Такая мера господдержки очень актуальна в сезон проведения работ. За период действия программы льготного кредитования уполномоченными банками на согласование в Минсельхоз России направлено 410 кредитных заявок на общую сумму 18,7 млрд рублей. Одобрено 209 на 7 млрд рублей, в том числе в сфере растениеводства, животноводства, переработки и по другим направлениям.

Малые формы хозяйствования также активно пользуются новым механизмом льготного кредитования. На согласование в Минсельхоз РФ от крестьянских (фермерских) хозяйств поступило 157 кредитных заявок почти на 647 млн рублей, одобрено 113 заявок из них, почти на полмиллиарда рублей.

В преддверии главной крестьянской поры хотелось бы пожелать всем участникам страды отличного настроения, здоровья, успешного проведения жатвы и всех сопутствующих работ, щедрых урожаев высокого качества, а самое главное – хорошей погоды!