ООО «ЭКОТЕК» оштрафовано на 500 тысяч рублей за передачу незаконного вознаграждения сотрудникам полиции.

Генеральный директор предприятия с апреля по ноябрь 2015 года передавал сотруднику полиции незаконное вознаграждение по две тысячи рублей в месяц за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов. В декабре к гендиректору обратился сотрудник другого подразделения полиции с требованием о вознаграждении за не возбуждение уголовного дела в отношении работников общества. Об этом вымогательстве гендиректор сообщил в правоохранительные органы. Впоследствии сотрудники полиции были осуждены за получение взятки и мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Одновременно прокуратура в отношении ООО «ЭКОТЕК» возбудила дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Постановлением судьи «ЭКОТЕК» признано виновным и оштрафовано на 500 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре края.