Во время строительных работ водитель бетоносмесителя, совершая разворот, не рассчитал габариты транспорта и сбил надземный газопровод низкого давления. В результате газовая труба была обломана у самого основания, произошла утечка газа.
Восстановительные работы на газопроводе были выполнены специалистами «Ипатоворайгаз» без приостановки газоснабжения потребителей. В соответствии с действующим законодательством расходы за ремонт газопровода компенсирует виновник инцидента.
«Работы в пределах охранных зон газопроводов необходимо заранее согласовывать с газораспределительной организацией, обслуживающей данный объект. Кроме того, непосредственно во время выполнения работ обязательно присутствие специалиста газовой службы», – отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Алексей Александров.