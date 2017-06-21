Специалисты «Ипатоворайгаз» (дочерняя компания АО «Газпром газораспределение Ставрополь» в Ипатовском районе) оперативно устранили утечку газа на газопроводе, поврежденном грузовым автомобилем на ул. Профсоюзной в Ипатово.

Во время строительных работ водитель бетоносмесителя, совершая разворот, не рассчитал габариты транспорта и сбил надземный газопровод низкого давления. В результате газовая труба была обломана у самого основания, произошла утечка газа.

Восстановительные работы на газопроводе были выполнены специалистами «Ипатоворайгаз» без приостановки газоснабжения потребителей. В соответствии с действующим законодательством расходы за ремонт газопровода компенсирует виновник инцидента.

«Работы в пределах охранных зон газопроводов необходимо заранее согласовывать с газораспределительной организацией, обслуживающей данный объект. Кроме того, непосредственно во время выполнения работ обязательно присутствие специалиста газовой службы», – отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Алексей Александров.