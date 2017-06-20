Фото: из архива газеты «СП» Дом

Участки земли с кадастровым номером, но без сведений о границах в едином госреестре недвижимости подлежат уточнению. Данная процедура проводится после обращения к кадастровому инженеру и заключения с ним договора. Только после этого участком можно будет беспрепятственно распоряжаться. Уточнение границ спасет и от недобросовестных соседей, захватывающих чужие участки, и от других мошенников. Поэтому озаботиться границами своего участка советует комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ставрополя.