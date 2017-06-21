Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Вторая смена лагеря по ПДД «Академия Безопасности» снова учит важным навыкам ставропольских ребят, рассказывают в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В Шпаковском районе 250 человек осваивают правила дорожного движения, узнают, как оказать первую помощь, а также учат основы психологии и пробуют себя в публичных выступлениях.

Одним из интересных событий лагерной смены стал большой танцевальный флешмоб на тему ПДД. Школьники от 6 до 15 выстраивались в разные фигуры и скандировали речевки на тему вежливости на дороге

Родители и знакомые могли увидеть выступление детей в прямом эфире в «Инстаграмме».