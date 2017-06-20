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Прокуратура Невинномысска, проверяя общество с ограниченной ответственностью «СтавСталь», выявила нарушения требований законодательства об оплате труда.

На предприятии имелась задолженность перед 766 работниками по выплате заработной платы за апрель. С целью устранения нарушений и восстановления прав граждан прокуратура города внесла представление руководителю «СтавСтальи», потребовав также привлечь виновных к ответственности. Кроме того, в отношении ООО «СтавСталь» и его руководителя прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение трудового законодательства.

Сейчас работникам предприятия выплачена задолженность по зарплате в размере 10 миллионов 34 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.