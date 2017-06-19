Рабочая группа изучила, как решаются вопросы социально-экономического развития в Ставрополе. Период для ревизии работы местной власти – 2015-2016 годы и первый квартал 2017-го.

Фото пресс-службы губернатора СК Андрей Джатдоев Фото: из архива газеты «СП» Андрей Мурга

На заседании правительства Ставропольского края о результатах проверки доложил зампред ПСК – министр экономического развития региона Андрей Мурга.

В целом рабочая группа положительно оценила работу городской администрации. Ставрополь традиционно является главным локомотивом экономики края. В частности, за обозначенный период реализовано восемь инвестиционных проектов на 19 млрд рублей. В краевом центре заканчивается формирование уже третьего индустриального парка.

Есть и замечания, которые, в частности, касаются состояния муниципального жилья, отставания инженерной инфраструктуры от быстро растущих потребностей главного города края и ряд других.

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев поблагодарил краевую власть за внимание. Впервые целью проверки стала выработка целого ряда предложений, как улучшить ситуацию в экономике города и других сферах. Часть мероприятий составленного по рекомендациям рабочей группы плана уже выполнены.