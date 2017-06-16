Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Акция «Огни памяти» на Крепостной горе Ставрополя

В связи с Днём памяти и скорби к землякам обратился губернатор Владимир Владимиров:

«22 июня 1941 года – скорбная дата в нашем календаре. 76 лет назад началась Великая Отечественная война. Своим огнем она опалила каждую семью, принесла лишения и горечь потерь. Военное лихолетье коснулось нашего края. 340 тысяч земляков сражались на фронтах, половина из них не вернулись домой. Более 32 тысяч ставропольцев погибли во время оккупации. Жители края примкнули к партизанским отрядам. Посвящали Победе здоровье и силы в трудовом тылу. Поднимали на ноги раненых солдат в госпиталях Кавказских Минеральных Вод. Будем достойны памяти поколения победителей. Наш долг – бережно хранить каждую крупицу исторической правды, свято чтить память о погибших, укреплять народное единство, воспитывать будущие поколения патриотами родной страны. Пусть страшные дни войны не повторятся никогда!».

Накануне памятной даты от имени краевых депутатов адресовал ставропольцам обращение председатель Думы СК Геннадий Ягубов:

«22 июня 1941 года началась самая разрушительная и кровопролитная война в истории нашей страны. Но этот же день положил начало героической борьбе народа, выдержавшего четыре долгих года тяжелейших испытаний. В рядах защитников Родины сражались и воины-ставропольцы. Так же, как их товарищи по оружию, они стояли насмерть. «Все для фронта, все для победы» – этот призыв определял жизнь городов и сел края, поднимал на героический труд подростков, стариков и женщин. Почти в каждой семье хранятся письма с фронта, боевые награды отцов и дедов. Сегодня мы с болью и благодарностью вспоминаем соотечественников, отдавших жизнь за мирное будущее. Вечный им покой и вечная память! Земной поклон нашим ветеранам. Они прошли огненный путь Великой Отечественной и сегодня являют молодежи, всем нам пример верного служения Отечеству, несгибаемой стойкости и патриотизма».