С обеда 22 июня и до ночи на Ставрополье вероятны ЧС природного характера в результате сильных дождей, с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-25 м/с. Ставропольцев призывают быть осторожными, а при граде, по возможности, не покидать дома, информируют в пресс-службе ГУ МЧС России по СК.

Как уже сообщалось, сегодня ночью прошли сильные ливни в соседней Северной Осетии. Более 2000 человек трёх населенных пунктов Алагирского района РСО-Аланаии остались без электроэнергии, газоснабжения, электричества и воды из-за стихии.