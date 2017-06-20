Фото: пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК Георгиевск Фото: пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК Пятигорск

8 дорожных аварий произошло на Ставрополье 20 июня. В Георгиевском районе около 17 часов на 10 километре автодороги «Пятигорск – Георгиевск» водитель «ВАЗа-21093» выехал на встречную, пересек сплошную и врезался в «Ладу Приору», сообщают в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК. Водители и пассажир «Приоры» получили травмы. Водитель «ВАЗа-21093» всего за трёхмесячный стаж вождения уже многократно нарушал ПДД.

В Ставрополе около девяти часов вечера водитель «Хендай Гетц» сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Это произошло на дороге по ул. 50 лет ВЛКСМ со стороны ул. Тухачевского в направлении ул. 45 Параллель. Сбитого мужчину доставили в больницу.

В Пятигорске около четырех часов дня водитель «Тойота Ланд Крузер Прадо» наехал на человека на регулируемом пешеходном переходе. У 44-летнего мужчины травма головы, он доставлен в больницу. За рулем иномарки находился 57-летний житель Пятигорска.