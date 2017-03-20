На молодежном форуме «Машук», который откроется в Пятигорске этим летом, будет представлен проект, способный, по словам его авторов, сделать Ставрополь культурным центром СКФО.

Южные регионы всегда привлекали людей искусства. Лермонтов, Пушкин, Маяковский и многие другие творцы в свое время восхищались притягательностью наших краев, чью уникальность и красоту они тщательно пытались передать в своих стихотворениях и сочинениях. Спустя века ничего не изменилось: Кавказские Минеральные Воды, как и другие регионы Северного Кавказа, все так же удивительным образом вдохновляют тысячи творческих людей со всей страны. Проблема наших дней в том, что в нескончаемой суете быта искусство, как особое явление для Южных регионов, отошло на второй план, и амбициозность большинства творцов затерялась в извечных проблемах современности. Но оказалось, что проблема эта решаема, и решение ее будет представлено ставропольскими студентами на молодежном форуме «Машук», который пройдет в августе этого года.

Первое, что бросается в глаза при виде Кирилла Слащева и Евгения Сгибнева, это контраст, который возникает между ними. Не осведомленному человеку трудно представить, чтобы эти двое, такие непохожие друг на друга парни, могли бы работать и творить «бок о бок». Однако в ходе беседы становится ясно, что каждый из них выполняет свою конкретную роль: Кирилл генерирует идеи, Евгений – воплощает их «на бумаге».

«Площадка для реального продвижения творческой молодежи» – так вкратце описывают свой проект авторы. Двое юных и амбициозных студентов не без огня в глазах рассказывают, что создание места, в котором каждый творческий человек смог бы реализовать себя, найти свою аудиторию и познакомиться с единомышленниками – это главная мечта их жизни. Авторы уверены, что большая часть молодежи Ставрополя попросту не имеет возможности продвигать свои творения – неважно, будь то изобразительное искусство, поэзия или музыка. Решение этой проблемы и есть первостепенная задача проекта.

– Наши ожидания строятся скорее не на самом проекте, а именно на людях, которым он мог бы помочь, – рассказывал Кирилл. – Можно представить, что проект – это автомобиль, а водитель и пассажиры – это люди . Не важно, что за марка: «Жигули» или «Мерседес». Путешествие, настроение и впечатления от пути зависят именно от компании. Это и есть одна из целей: создать не только приятное и уютное место, но и сформировать соответствующую компанию.

Первое, что стоит отметить, это уникальность, которая и является главным «козырем» Кирилла и Евгения в борьбе за грант. Несмотря на всю простоту идеи, в Ставропольском крае до сих пор не существует подобных мест. По словам авторов, оно не будет заведением общественного питания, безликой кофейней или помещением со сценой и неудобными стульями. Их арт-площадка будет представлять собой совокупность всех положительных сторон молодежных заведений: будет кофе-бар, удобная мебель, теплая и уютная атмосфера, сцена с «открытым» микрофоном, на которой каждый желающий может исполнить песни или стихи собственного сочинения, и сымпровизированная картинная галерея.

Также данная арт-площадка будет нацелена на материальное поощрение участников. Так музыканты будут получать определенный процент с выручки заведения, а художники смогут выставлять свои картины на локальном аукционе. Такой подход будет мотивировать молодежь на работу и улучшение своих творческих способностей.

Кроме того, проект нацелен на привлечение гостей из других регионов. По мнению авторов, со временем их арт-площадка станет обителью для представителей творческой молодежи не только края, но и других регионов России.