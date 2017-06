Мировые хиты в исполнении оркестра Осиновского в ДКиС. Вход свободный

30 июня в малом зале Ставропольского Дворца культуры и спорта состоится концерт «Мировые хиты» в исполнении духового оркестра имени Д. Осиновского и его солистов. Окончание первого месяца лета будет в основном минорным, в числе заявленных композиций: «My heart will go on» из «Титаника», «Unbreak my heart», «Feeling good», «The for me», а также песни советского кино.

Вход на концерт бесплатный.