Первую смену принял санаторно-оздоровительный центр «Лесная поляна» в Ставрополе.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Запланировано устроить незабываемое лето для 450 детей, сообщают в пресс-службе администрации города.

Лагерь находится в лесном массиве Таманской дачи, но ребятам обеспечены все условия для комфортного и безопасного отдыха. Кстати, недавно тут сделали косметический ремонт, участок обработали от клещей, педагогов стало больше, работает медблок, а также большая столовая, бассейн, площадки для игр.

Помимо оздоровительной части, детей ждут развлечения и новые знания, соответственно с тематикой своей смены. Первая, например, посвящена православию и носит название «Экологии духа», вторая – научит соблюдать ПДД, последняя – «Планета в наших руках», на тему экологии, посвящена 240-летию города.

Будет работать и военно-патриотический отряд «Беркут», в котором школьников обучат дисциплине и полезным навыкам, вроде сборки парашютов и оружия.