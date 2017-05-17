Закон о защите животных, который в России не может «родиться» вот уже 16(!) лет, похоже, наконец-таки выходит на финишную прямую. В июне он, скорее всего, будет принят во втором чтении, причем в первичный документ, который президент «зарубил» в 1999 году, депутаты внесли более 300 поправок, постаравшись учесть интересы многих ведомств и общественников.

Роман Савичев

Эту животрепещущую тему мы попросили прокомментировать постоянного эксперта рубрики «Законный интерес» Романа Савичева, генерального директора ОАО «Юридическое агентство «СРВ», признанного в профессиональном сообществе одним из крупнейших в России.

– Новый законопроект называется «Об ответственном обращении с животными», – говорит Роман Савичев. – Кстати, основная нагрузка по работе над гигантским числом поправок легла на комитет Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды, который, напомню, возглавляет наша землячка Ольга Тимофеева.

В первую очередь этот федеральный закон о гуманном обращении с животными и о том, что человек должен нести ответственность за их судьбу. Но сегодня, к сожалению, многие люди относятся к тем же кошкам и собакам как к вещам: поигрался – выбросил, покалечил… Существующая уголовная статья за жестокое обращение с животными фактически не действует. Именно поэтому одно из главных положений законопроекта – четкое определение понятия «жестокое обращение с животными». Это действие или бездействие со стороны человека, которое выражается в систематическом истязании животных, в т. ч. в нарушении правил их содержания, нанесении побоев, увечий и иного вреда. Кстати, к таким действиям относится и лишение еды, выгула, неоказание своевременной медицинской помощи. В соответствии с новациями, предлагаемыми депутатами, штрафы за эти правонарушения будут доходить до нескольких сотен тысяч рублей.

В соответствии с законопроектом появятся новые правила обращения с бездомными животными. Будет применяться так называемый протокол «ОСВВ» (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат), уже действующий в четырех регионах России. Безнадзорных кошек и собак будут отлавливать, подвергать вакцинации и стерилизации, а затем отправлять в приют или возвращать на прежнее место обитания, но уже в индивидуальных ошейниках или со спецбирками. Приюты будут обязаны принимать животных от владельца или другого человека, нашедшего беспризорное животное. Кроме того, приюты обяжут размещать в Интернете фотографии животных, дату и место обнаружения, иные сведения, которые помогут хозяевам найти потерявшихся кошек или собак. Умерщвлять животных разрешат только в исключительных случаях: смертельно больных, получивших травмы, несовместимые с жизнью, причем соответствующее заключение должен сделать ветеринар.

Придется расстаться со своими питомцами, которые порой содержатся даже в квартирах, любителям тигров, крокодилов, змей и другой дикой опасной живности. Нарушителей ждет конфискация животных. Деятельность по содержанию животных в зоопарках, цирках, дельфинариях депутаты предлагают лицензировать.

Судя по всему, не пройдет в Думе предложение по обязательной стерилизации домашних животных, но вот законодательно урегулировать деятельность заводчиков, скорее всего, придется. Многие депутаты выступают за применение налога на содержание в домах нестерилизованных питомцев – его должны будут платить те, кто допускает приплод. Кстати, спецналог во многих странах Запада платят владельцы опасных и бойцовских пород.

И в российском законопроекте также вводится понятие «потенциально опасные породы собак», в списке американские питбультерьеры, южноафриканские бурбули, кавказские овчарки и некоторые другие (полный перечень утвердит Минприроды). Их нельзя будет выводить на улицу без поводка и намордника. Правила выгула остальных пород отдадут в ведение субъектов Федерации, но я полагаю, и в отношении них особых послаблений не будет. Ну и, конечно, законодатели планируют установить административную ответственность для владельца, если его животное нанесет вред или ущерб здоровью или имуществу других граждан. Это, безусловно, актуально, ведь некоторых собак опасных пород можно отнести к травматическому оружию, время от времени с их участием случаются страшные трагедии. Поэтому я и призываю читателей «Ставрополки» тщательно взвесить свои возможности, особенно учитывая нововведения, которые вступят в силу, скорее всего, с 1 января 2018 года, по содержанию и воспитанию бойцовских пород. Кстати, их владельцам в соответствии с законопроектом должно быть более 18 лет, они должны иметь сертификат о прохождении обучения с питомцем и регистрации собаки. Иначе прогулки с «опасными» псами будут запрещены. Правда, возникает вопрос, кто будет проверять наличие сертификатов на улицах, не превратятся ли спецкурсы в кормушку для нечистых на руку дельцов…

В общественных местах намордник не нужен лишь щенкам до трех месяцев и декоративным собакам до 25 сантиметров в холке. Новый законопроект накладывает на владельцев собак и массу других ограничений. Например, нельзя купать собак в местах массового отдыха граждан, нужно соблюдать интересы соседей, санитарные нормы и правила по уровню шума. Все псы должны будут снабжены информацией с контактными данными владельца, а до 1 июня 2020 года абсолютно всех их нужно будет зарегистрировать. В общем, как тут не вспомнить крылатую фразу Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили».