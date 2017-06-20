Фото: Николай БЛИЗНЮК Фото: Николай БЛИЗНЮК

В Кисловодске под эгидой министерства физической культуры и спорта и федерации художественной гимнастики Ставропольского края проходят XXVIII открытые Всероссийские соревнования на Кубок ГТРК «Ставрополье». Более 300 участниц из разных уголков России демонстрируют свое мастерство и грацию в индивидуальных и групповых упражнениях.

За 28 лет своей истории турнир принял более пяти тысяч участниц. В числе его победителей были Ольга Михальская, Инесса Гизикова, Ирина Чащина и другие гимнастки, ставшие впоследствии «звездами» первой величины.

Специалисты надеются, что и у победительниц нынешнего, XXVIII, турнира,- которых будут чествовать 24 июня, – впереди блистательная спортивная карьера.