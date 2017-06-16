На Ставрополье продолжается работа по восстановлению поголовья животных в подворьях, пострадавших в результате паводка.

В минсельхозе края напомнили, что в начале июня в селах Левокумке и Первомайском Минераловодского городского округа восстановили утраченное поголовье сельскохозяйственных животных и частично птицы: 18 поросят, восемь козлят, 400 утят, 350 кур, тринадцать ягнят. 20 июня жителям сел Левокумки, Первомайского, Краснокумского, Суворовского и Солдато-Александровского выдали три тысячи суточных цыплят бройлеров. А 22 июня, как заверили в министерстве сельского хозяйства СК, фермерам Краснокумского привезут еще 900 утят, что позволит обеспечить полное восстановление утраченного подворья.

По поручению губернатора края Владимира Владимирова, поголовье восстанавливаются не по записям в похозяйственных книгах, а на базе оценки сельхозуправлений и специалистов ветеринарии и фактически предоставленных погибших животных, подчеркнул министр сельского хозяйства Владимир Ситников: «Я бы хотел выразить благодарность ООО «Турксад», ООО «Меркурий», ООО «СХП «Свободный труд», СХА «Птицефабрика «Кумская», ГАП «Ресурс», ООО «Восход» и Всероссийскому научно-исследовательскому институту овцеводства и козоводства, ведь именно они откликнулись на беду и предоставили молодняк нашим пострадавшим землякам».