Фото: delogazeta.ru Укус клеща грозит заболеванием крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ)

Диагноз «крымская геморрагическая лихорадка» поставлен жителям Ставропольского края, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Заразились КГЛ 11 человек – это жители Арзгирского, Красногвардейского, Апанасенковского, Буденновского, Нефтекумского и Туркменского районов. Всего же в медицинские организации по поводу присасывания клещей уже обратились около четырех тысяч человек.

В крае проходят профилактические мероприятия, направленные на снижение риска заболеваний. Сохраняется активная циркуляции возбудителя КГЛ, поэтому крайне важно соблюдение мер личной безопасности: использование репеллентов и защитной одежды при нахождении на природе, а также использование защитных средств при уходе за животными.