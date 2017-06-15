Диагноз «крымская геморрагическая лихорадка» поставлен жителям Ставропольского края, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Заразились КГЛ 11 человек – это жители Арзгирского, Красногвардейского, Апанасенковского, Буденновского, Нефтекумского и Туркменского районов. Всего же в медицинские организации по поводу присасывания клещей уже обратились около четырех тысяч человек.
В крае проходят профилактические мероприятия, направленные на снижение риска заболеваний. Сохраняется активная циркуляции возбудителя КГЛ, поэтому крайне важно соблюдение мер личной безопасности: использование репеллентов и защитной одежды при нахождении на природе, а также использование защитных средств при уходе за животными.