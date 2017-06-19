Электроэнергия.

В правительстве Ставропольского края была рассмотрен вопрос о ситуации с ограничением подачи электроэнергии жителям нескольких домов в городе Кисловодске.

Напомним, что из-за конфликта садового товарищества «Зеленогорское» с поставщиком электроэнергии, сотни семей были вынуждены несколько недель обходиться без света. Причина, можно сказать, банальная, – не все жители добросовестно оплачивали счета за коммунальные услуги. В результате на общедомовом счете образовался большой долг.

Губернатор Владимир Владимиров поручил контрольным ведомствам разобраться в ситуации. В выходные подача электроэнергии была возобновлена.