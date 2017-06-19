Фото: пресс-служба Народного Собрания Республики Дагестан Фото: пресс-служба Народного Собрания Республики Дагестан

Вице-президент федерации спортивной борьбы Ставропольского края Ферзилах Исламов награжден бронзовым орденом Объединенного мира борьбы (UWW – United World Wrestling) за выдающийся вклад в развитие спортивной борьбы в России и в мире. Награду ему в Ингушетии на чемпионате России по вольной борьбе вручил президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

Мастер спорта СССР по вольной борьбе Ф. Исламов внес значительный вклад в развитие вольной и женской борьбы. Это по его личной инициативе на Ставрополье прошел чемпионат России по женской борьбе. Ранее краевой спортивный министр Роман Марков наградил Ф. Исламова почетным знаком «Спортивная слава Ставрополья».