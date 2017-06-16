Фото: УГИБДД по СК Фото: УГИБДД по СК

В Светлограде под колесами мусоровоза погиб ребенок. Трагедия произошла утром, как выяснилось восьмилетний мальчик шел в пришкольный лагерь по улице, где нет тротуара. Водитель мусоровоза объяснил, что просто не заметил ребенка на дороге.

Как сообщили в полиции, сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, в частности произведен биозабор крови у шофера на установление опьянения. На место происшествия вызваны инспекторы по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.