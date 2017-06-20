Состоялась двусторонняя рабочая встреча зампреда краевого правительства – министра экономического развития СК А. Мурги и генерального директора НО «Фонд развития моногородов» И. Кривогова. Накануне встречи И. Кривогов посетил несколько площадок Невинномысска, на которых реализуются крупные инвестиционные проекты.

Фото: Минэкономразвития СК В правительстве Ставропольского края состоялась двусторонняя рабочая встреча зампреда краевого правительства – министра экономического развития СК А. Мурги и генерального директора НО «Фонд развития моногородов» И. Кривогова Фото: Минэкономразвития СК Рабочая встреча зампреда краевого правительства – министра экономразвития СК А. Мурги и генерального директора НО «Фонд развития моногородов» И. Кривогова Фото: Александр МАЩЕНКО Приток инвестиций и ввод в строй новых предприятий позволят Невинномысску диверсифицировать экономику моногорода

– Невинномысск – это город, который активно развивается. А это означает, что впереди еженедельная, ежедневная работа всей управленческой команды, которой уже проведена колоссальная подготовительная работа для дальнейшего сотрудничества с Фондом развития моногородов РФ, – сказал на встрече И. Кривогов.

Министерство экономического развития региона подало заявку в Минэкономразвития России для создания территории опережающего социально-экономического развития в Невинномысске. Что предполагает создание льготной налоговой зоны для инвесторов. Уже в этом году планируется запустить на территории города химиков молокозавод на 200 рабочих мест, а в следующем году готовится к запуску первая очередь новой кондитерской фабрики на 600 рабочих мест.

– Привлечение инвестиций в экономику Невинномысска – приоритетная задача, поставленная перед нами. Проведены переговоры с потенциальными инвесторами, в результате которых до 2020 года планируется привлечь порядка 300 миллиардов рублей, – сказал А. Мурга в ходе встречи, прошедшей в правительстве края.

Как сообщили в минэкономразвития СК, второе направление – это благоустройство Невинномысска. Губернатор В. Владимиров распорядился выделить из краевого бюджета около 250 миллионов рублей на ремонт дорог в городе химиков, кроме этого 20 миллионов рублей краевых средств направят на проведение работ по благоустройству парка «Шерстяник», 16 миллионов рублей – на благоустройство зоны отдыха на набережной Кубани. Также 22 миллиона рублей направлено на восстановление городской водолечебницы и 20 миллионов рублей – на ремонт родильного отделения.

– Конечный результат всей нашей работы – создание города, в котором хочется жить. В процессе формирования программы развития родился девиз «Город, который стал судьбой», – сказал участник совещания, глава Невинномысска М. Миненков.