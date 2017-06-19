Чемпионат Европы по современным танцевальным направлениям (хип-хоп, паппинг, брейк-данс и другим) прошел в Польше в городе Валбжих.

Фото предоставлено ЦТИ «Lucky Jam» Полина Удодова и Семён Вакалов

На чемпионат попали лучшие танцоры со всего Старого Света, ставшие победителями и призерами на отборочных соревнованиях своих стран.

Ставропольский край представлял центр танцевального искусства «Lucky Jam». Отмечу, что коллектив уже на протяжении семи лет является чемпионом России.

В этот раз «Lucky Jam» отправили на чемпионат детский хип-хоп дуэт. Честь коллектива представляли Полина Удодова и Семён Вакалов, поехавшие на турнир с мамами, Анной и Татьяной.

В первый же день ставропольская команда одержала победу среди детских хип-хоп дуэтов. Они принесли первое и очень важное «золото» в копилку сборной команды России, опередив более 60 пар со всей Европы. (Кстати, Удодова и Вакалов выиграли за полгода чемпионат СКФО, чемпионат России, Кубок России, Кубок мира и чемпионат Европы). Их тренер, а также руководитель Центра «Lucky Jam» Екатерина Федотова очень обрадовалась победе ребят: «Практически никому не удается выиграть все турниры в сезоне, мнения судей часто расходятся, ведь оценка в танцах очень субъективна. Подобный результат впечатляет!».

Победа дуэта для ставропольских ребят не стала последней. Уже на следующий день соревнований среди солистов Семён Вакалов занял достойное, четвертое место.

А выиграв в номинации «паппинг» (электрик буги), ставропольские танцоры еще раз подтвердили свой высокий уровень, став двукратными чемпионами Европы. Отмечу, что выступление в данной номинации стало для ребят дебютным.