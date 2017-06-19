В Москве в рамках II Всемирного форума «Хлеб – это мир» завершился VI Кубок России по хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия будущего». Блестящую победу на нем одержали студенты Ставропольского колледжа сервисных технологий и коммерции.

Конкурсные задания выполнялись в режиме реального времени. Победитель турнира – команда Ставропольского колледжа сервисных технологий и коммерции.

Престижный профессиональный турнир прошел при поддержке Правительства РФ, Государственной Думы России, нескольких федеральных ведомств и по инициативе Российской гильдии пекарей и кондитеров. Ее президент Юрий Кацнельсон пригласил принять участие в нем самые сильные команды страны, представляющие отраслевые средние специальные и высшие учебные заведения страны. Официальное приглашение получил и директор Ставропольского колледжа сервисных технологий и коммерции Игорь Симоненко. Соперниками наших студентов стали представители колледжей и институтов из Санкт-Петербурга, Астрахани, Ростова-на-Дону, Белгорода, Курска. Между участниками развернулась серьезная борьба. В режиме реального времени им пришлось продемонстрировать свое профессиональное мастерство в различных номинациях. В итоге кубок турнира в общекомандном зачете присужден Ставропольскому колледжу сервисных технологий и коммерции. Кроме того его представители завоевали победу сразу в нескольких состязаниях. В номинации «Декоративная выпечка» лучшей признана студентка группы ТП-8 «Технология продукции общественного питания» Виктория Тарусова (преподаватель Е. Красноухова), «Сдобные хлебобулочные изделия» – студентка группы ТП-7 «Технология продукции общественного питания» Людмила Гладкова (преподаватель Н. Аносова). Презентация нашей конкурсной продукции и творческой выставки изделий была названа в числе лучших. К этому событию постановщик и сценарист Евгением Колбас подготовил яркую презентационную программу, с которой в павильоне ВДНХ выступили преподаватели колледжа Наталья Аносова, Елена Красноухова и заместитель директора по учебно-производственной работе Надежда Лапчинская.

По итогам турнира Российская гильдия пекарей и кондитеров победные образцы нашей команды передала в дар Московскому музею – пекарне «Хлебный ангел России», которые по праву станут украшением его экспонатов. Президент гильдии Юрий Кацнельсон отметил высокий профессиональный уровень подготовки студентов Ставропольского колледжа сервисных технологий и коммерции, поздравив его директора Игоря Симоненко с очередной блестящей победой. За 65 лет существования этого учебного заведения из его стен вышли прекрасные специалисты, работающие сегодня во многих регионах страны и за ее пределами.

– За это время наш колледж достиг значимых успехов, занял достойное место в рейтинге средних профессиональных учебных заведений края, – рассказывает Игорь Иванович. – Благодаря высокому профессионализму преподавателей и современным подходам к организации учебного и воспитательного процесса колледж является одним из флагманов системы профессионального образования СКФО, кузницей специалистов, чей вклад в развитие многих сфер жизнедеятельности нашего общества трудно переоценить. В этом и есть сила среднего профессионального образования, в этом его перспективы, его будущее...