Фото: пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова Фото: пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова

19 июня можно считать днем рождения отечественной авиации: 107 лет назад совершил успешный полет аэроплан, полностью разработанный и построенный в России инженером-электриком Яковом Гаккелем. К слову, созданием аэроплана толковый инженер не ограничился. На его лицевом счету — столичный трамвай и первый советский магистральный тепловоз, первая в России линия электропередачи — на Ленских золотых приисках, а также первый в стране самолет-амфибия.

В память об этом событии среди отдыхающих в пришкольном лагере «Патриот» на главном плацу Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова провели состязания по аэрогами (среди бумажных самолетиков). Любопытно, что на их изготовление пошли старые школьные черновики. Первое место и сладкий приз из рук директора школы Алексея Хитрова, рассказавшего о великом изобретателе-соотечественнике и истории памятного события, получила вице младший урядник 8 казачьего класса Полина Еремина.