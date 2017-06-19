Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Свеча памяти

76 лет назад 22 июня началась Великая Отечественная война, эта дата объявлена Днем памяти и скорби.

Почтить память героев войны соберутся ставропольцы у мемориала «Вечная Слава» 21 июня в 23.00. Они зажгут сотни свечей. Как и россияне в других городах.

А утром, 22 июня, в 11 часов там же пройдет городской митинг, с возложением цветов и минутой молчания. Ко Дню памяти и скорби приурочены еще два мероприятия – вело- и мотопробег. Участники стартуют в 4 утра в Парке Победы и от памятника «Танк» на Кулакова соответственно.