Предгорный район стал площадкой для совместного обсуждения депутатами Думы края и представителями местной власти вопросов формирования местных бюджетов и поиска резервов для их пополнения.

Фото пресс-службы ДСК Фото пресс-службы ДСК Фото пресс-службы ДСК Фото пресс-службы ДСК

В станице Ессентукской в рамках выездного совещания думского комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике под председательством Юрия Белого были проанализированы результаты проверки Контрольно-счетной палатой СК использования межбюджетных трансфертов, предоставленных району в 2016 году.

Как отметил в начале совещания руководитель думского комитета Юрий Белый, проведение подобных выездных совещаний в различных районах края уже становится доброй традицией: откровенный разговор позволяет «подпитаться» информацией с мест для объективной оценки ситуации. Главная цель законодателей, по его словам, состоит не только в том, чтобы разобраться с выявленными нарушениями, но и вместе с муниципальной властью подумать над тем, как сделать жизнь людей лучше. Предгорный охарактеризовал как крупный аграрно-промышленный район с большим потенциалом. «Здесь немало сделано, в том числе по решению социальных вопросов, но есть и проблемы, наша задача – помочь найти правильные решения», – резюмировал глава комитета.

Заместитель министра финансов правительства СК Юлия Ягубова отметила, что Предгорный район имеет высокий уровень собственных доходов, однако есть и неиспользованные резервы. В качестве рекомендации представитель минфина предложила администрации района прежде всего провести работу с налогоплательщиками, которые имеют недоимку, повысить эффективность деятельности ГУПов, отказаться от безвозмездной передачи имущества. Отметки «хорошо» удостоена районная администрация за успешно проводимую централизацию бухгалтерского учета, что также позволит экономить бюджетные средства.

В качестве меры, которая позволила бы получить дополнительные средства в районные и, главное, местные бюджеты, Юлия Ягубова предложила расширить географию участия сельских поселений в конкурсе проектов местных инициатив. 2017 год на Ставрополье по инициативе губернатора Владимира Владимирова объявлен Годом местных инициатив — краевым бюджетом на эти цели предусмотрено 200 млн рублей, которые получат самые активные участники программы.

Аудитор Контрольно-счетной палаты СК Алла Иванова отметила, что серьезных замечаний нет. Но некоторые нарушения все же обнаружены. В частности, это касается сбора арендной платы за землю, отсутствия документов на земельные участки под автодорогами, переданными более 10 лет назад в собственность района.

По словам заместителя главы администрации Предгорного района Татьяны Подник, финансовое управление района уже проводит «работу над ошибками». В действующие договоры аренды, вызвавшие вопросы аудиторов, уже внесены изменения. За короткий период данные полномочия передавались на уровень поселений и обратно. Поэтому до сих пор сохраняются некоторые нерешенные организационные нюансы, которые и приводят к некоторым сбоям в работе. По вопросу оформления в собственность земельных участков под автомобильными дорогами представители местной власти заверили, что эта работа будет закончена до конца 2017 года.

Что еще удалось выяснить? Рост в 2016 году недоимки по сравнению с 2015 годом был связан главным образом с увеличением кадастровой стоимости земли, которая в Предгорном районе, по последней переоценке, выросла в 2,2 раза. Землевладельцы начали в судах оспаривать данную цифру и возвращать уплаченные налоги, из-за чего в прошлом году отчисления от земельного налога в районный бюджет упали на 70%. И до сих пор большая часть недоимки – это именно земельный налог. Однако администрация плотно работает над этим во взаимодействии с налоговой инспекцией и судебными приставами, что позволило только за май 2017 года уменьшить долг по налогу на 16%.

По словам главы районной администрации Игоря Мятникова, оргвыводы из проверки контрольного органа уже сделаны. Территория намерена также принимать более активное участие в федеральных и краевых программах, в частности это касается поддержки местных инициатив. Пока о своем участии заявили только четыре населенных пункта: это Юца, Винсады, Санамер и Садовое.

Депутаты вспомнили о трех закрытых школах Предгорья, откуда детей теперь возят в школы ближайших населенных пунктов. Занятия при таком перегрузе проходят в две-три смены. По информации руководителя районного управления образования Кристины Гупаловой, мера была вынужденной – закрыть образовательные учреждения пришлось из-за недостаточной материально-технической базы, что не удовлетворяет новым стандартам Минобразования.

Депутат краевой Думы от Предгорного района Василий Афанасов по итогам совещания отметил, что при проведении аналогичных проверок зачастую выявляются однотипные ошибки, общие для многих органов местного самоуправления. Бюджеты района и поселений, к сожалению, дотационные, их сбалансированность напрямую зависит от объема финансовой помощи, поступающей из вышестоящих бюджетов. Лучшее знание ситуации на местах помогает депутатам добиться более эффективного законодательного регулирования в сфере бюджетного взаимодействия.

– Краевые законодатели и в дальнейшем будут уделять вопросам бюджетной эффективности повышенное внимание, – прокомментировал итоги совещания председатель думского комитета Юрий Белый.

Правительству края предложено рассмотреть возможность организации и проведения курсов повышения квалификации финансовых и бухгалтерских работников районного звена, а органам местного самоуправления – тщательнее следить за целевым и экономным расходованием межбюджетных трансфертов.