Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

В Ставропольском крае по состоянию на 16 часов 20 июня компенсационные выплаты переведены на счета более 15 тыс человек, пострадавшим от паводка.

Выплаты идут из бюджета края и первого перечисленного Ставрополью транша из федеральной казны, который на данный момент весь выплачен подтопленцам. 904,7 миллиона рублей перечислено пострадавшим при финансовой поддержке Правительства РФ. Из них компенсации по 10 тысяч рублей получили 11 950 человек, по 50 тысяч руб – 875 человек, 100 тысяч руб – 1180 ставропольцев. Следующее поступление финансов из федеральной казны ожидается до 21 июня.

Комиссия по оценке состояния подтопленных домов продолжает осматривать дома. Оформление жилищных сертификатов не прекращается.