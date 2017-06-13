Фото: пресс-служба Ставропольской епархии Педагог Православной классической гимназии Невинномысска Г. Галка и благочинный церквей Невинномысского округа, протоирей Иоанн Моздор

Тридцать восемь работ было допущено в этом году к краевому этапу Всероссийского педагогического конкурса «За нравственный подвиг учителя». Конкурс проводится уже не первый год в рамках соглашения о сотрудничестве Министерства образования и науки РФ и Русской православной церкви.

Авторы шести проектов в этот раз удостоены звания лауреатов конкурса, восемь человек являются дипломантами. Так, Г. Галка, заместитель директора Православной классической гимназии во имя Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Невинномысск), за работу «Свет православия» (образовательный проект «Светоч» и исследовательский проект «Истоки») удостоена звания лауреата III степени.

Как сообщили в пресс-службе Ставропольской епархии, награждение победителей педагогического конкурса состоится 27 июня в Спасском соборе Пятигорска.