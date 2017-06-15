Реализацию в 2018-2022 гг. на Ставрополье проекта «Формирование комфортной городской среды» губернатор края Владимир Владимиров обсудил на совещании с главами муниципалитетов.

Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

Получение финансов из государственного бюджета глава Ставрополья назвал приоритетной задачей. Только так будет возможно начать работы по благоустройству во всем крае, сообщили в пресс-службе губернатора СК.

В своем докладе замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Николай Небесский отметил, что программу планируют сформировать с учетом местных программ в муниципальных образованиях, где население превышает тысячу человек.

Ставрополь, Георгиевск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск, Благодарный, Буденновск, Изобильный, Ипатово, Новопавловск, Минеральные Воды, Нефтекумск, Светлоград, Зеленокумск и Михайловск уже в этом году реализуют программу благоустройства, финансирует которую Правительство РФ, выделившее 609 миллионов рублей на эти цели. К середине июля должен быть представлен отчет о промежуточных итогах.