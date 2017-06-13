Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Элеваторы Ставрополья готовы к приему нового урожая. Такие выводы были озвучены на региональном совещании в минсельхозе СК, которое провел первый заместитель главы ведомства Роман Коврыга.

На отраслевом рынке края сегодня работает 33 хлебоприемных предприятия, рассчитанных почти на три миллиона тонн зерна и 35 отгрузочных точек, построенных на железнодорожных станциях общей мощностью 500 тысяч тонн. Сотрудники филиала федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки также «во всеоружии»: в дни страды они ведут мониторинг качества зерна нового урожая, проводя исследования продукции по различным параметрам.