Книга Притчей Соломоновых

В Туркменистане представлено издание Института перевода Библии «Книга Притчей Соломоновых», которое вышло в свет на туркменском и русском (синодальный перевод) языках.

Презентацию в Патриаршем духовно-административном центре на территории Никольского прихода Ашхабада провел архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, временно управляющий Патриаршим благочинием приходов Русской православной церкви в Туркменистане. Обложку издания украсил национальный туркменский орнамент. Архиерей совершил богослужения в Воскресенском и Кирилло-Мефодиевском храмах Ашхабада, по традиции провел беседы с прихожанами.