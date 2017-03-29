Программа капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств собственников действует уже не первый год. Чего удалось достичь, какие проблемы обнаружились в ходе ее реализации и о многом другом корреспондент «СП» беседует с председателем комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Игорем Андрющенко.

Фото пресс-службы ДСК Игорь Андрющенко

– Игорь Васильевич, у жителей края много вопросов на тему капремонта: по качеству, перечню и цене выполняемых работ. Есть опасность, что программа может превратиться в пирамиду – повезет только тем домам, которые первыми вошли в ремонт, на остальные просто денег не хватит... Что могут сделать законодатели, чтобы средства, собранные гражданами, использовались максимально эффективно и их хватило на всех?

– Тема капремонта является одной из самых острых и обсуждаемых в обществе. И это понятно: люди вносят свои «кровные» и хотят быть уверенными, что деньги не будут пущены на ветер. Напомню, что краевой Закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» действует с 2013 года, но фактически программа капремонта начала работать около трех лет назад. Ответственность власти за ее результаты должна быть максимальной, в том числе и власти законодательной. Чтобы держать руку на пульсе, регулярно проводим на эту тему совещания, выездные и расширенные, с приглашением представителей надзорных органов, общественных организаций, домовых комитетов, народного контроля.

Ответственно заявляю, предположения, что программа превратится в некую «пирамиду», абсолютно безосновательны. Механизм ее реализации, закрепленный пунктом 6 статьи 178 Жилищного кодекса РФ, гарантирует, что каждый регион несет субсидиарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным оператором обязательств перед собственниками помещений в МКД. Иными словами, если региональный оператор, Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, не выполнит своих обязательств, средства в виде субсидий на реализацию программы капремонта будут поступать из бюджета края. Но это крайний вариант развития ситуации. Принимаются все меры, чтобы ничего подобного не случилось.

Безусловно, следует подумать и о совершенствовании действующего законодательства. Депутаты профильного комитета, в частности, намерены поддержать требование предусмотреть механизм ответственности и возвратности средств, потраченных из «общего котла» на те дома, которые ремонтируются первыми. Чтобы не получилось так, что жильцы домов, уже прошедших через капремонт, по сути, в долг у всех остальных плательщиков взноса, перестали бы платить. Эта мера должна стать поддержкой, так сказать, в двух «страховых случаях». Чтобы не пришлось тратить на статью «капремонт» бюджетные средства и не повышать размер взноса. Хотя стоит отметить, что сегодня размер взноса в два раза ниже его расчетной стоимости. Но губернатор заверил депутатов, что исполнительная власть в сложных экономических условиях не намерена увеличивать плату.

Вопросов к фонду капремонта достаточно. Один из них – о разночтениях в показателях по количеству отремонтированных домов. Сам региональный оператор, стройжилнадзор, министерство ЖКХ, прокуратура дают разные цифры. Но как ни считай, отставание от плана серьезное. В частности, в 2015 году депутаты Думы края признали работу фонда неудовлетворительной. Решение было направлено в том числе и губернатору Владимиру Владимирову.

Но справедливости ради следует отметить, основной причиной отставания от графика являются ошибки руководства Фонда капитального ремонта на первоначальном этапе. Разработка проектно-сметной документации была поручена недобросовестным подрядчикам, которые не справились с поставленной задачей, и специалистам фонда самостоятельно в авральном режиме пришлось вносить коррективы. «Эхо» слышно до сих пор. Ситуация тем не менее постепенно выправляется.

Первая краткосрочная программа была рассчитана на 2014 – 2016 годы. По информации краевого министерства ЖКХ, на этот период было запланировано отремонтировать 690 МКД. Отремонтировали 588.

Вторая краткосрочная программа рассчитана на 2017 – 2019 годы. На этот год запланирован кап-ремонт в 466 многоквартирных домах (из них в пяти домах организаторами работ являются владельцы специальных счетов). Оператор уже приступил к капремонту 279 домов.

Граждан, довольных качеством капремонта, становится больше. Около половины респондентов выставили положительную оценку. Однако депутаты продолжают мониторинг приведения жилого фонда в порядок.

Все предложения, которые поступают к нам, мы тщательно изучаем. В краевой закон о капитальном ремонте постоянно вносятся востребованные практикой изменения. Например, в настоящее время на рассмотрении в комитете находится поправка, которая дает возможность в рамках запланированных работ по переустройству невентилируемой крыши в вентилируемую выполнять также работы по переустройству плоской крыши на шатровую. Решимость депутатов внести такое изменение в закон поддерживает и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Перечень услуг и работ в рамках капремонта постоянно пополняется. В ходе реализации неизбежно обнаруживаются ситуации, которые трудно было заранее предусмотреть.

Например, в старых домах зачастую нет подвалов: чтобы добраться до общедомовых коммуникаций, требуется разбирать полы в квартирах первых этажей. В результате издержки ложатся на плечи жильцов. Договориться подрядчику с владельцами квартир по понятным причинам бывает очень сложно.

Думаем также законодательно закрепить за жильцами право утверждать на общем собрании проектно-сметную документацию, чтобы не возникало позже никаких осложнений и ход работ был под контролем заинтересованных в качестве ремонта владельцев жилья.

Назрела необходимость ужесточить требования к подрядным организациям. Идет работа над созданием базы данных об организациях с положительной деловой репутацией. Такой реестр уже ведется в краевом министерстве ЖКХ.

Успешная реализация программы во многом зависит от самих жильцов. Как показала практика, в тех домах, где качество капремонта активно контролируют и собственники, и управляющие компании, результат практически всегда хороший.

– Проблема переработки и утилизации отходов и мусора в нашей стране уже приобрела государственное значение. Принят федеральный закон, определяющий порядок обращения с ТБО.

– С начала 2017 года в России должна была заработать новая схема сбора и переработки твердых отходов, но ее запуск было решено отложить на два года. Следующая дата полного вступления в силу закона об обращении с отходами – январь 2019 года.

Но Ставропольский край попал в число пилотных регионов, где переход на новую систему обращения с отходами должен состояться в течение этого года. В крае не только уже утверждена территориальная схема, но и выбран региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, который будет действовать на территории тринадцати районов северо-западной части края, куда входят в том числе Ставрополь и Невинномысск. ООО «Эко-Сити» будет присвоен статус оператора сроком на 15 лет. Конкурс по определению регионального оператора на «неохваченной» территории Ставрополья планируется объявить в начале следующего года.

Фактически отрасль выстраивается заново. Новая система, ключевой фигурой которой станет региональный оператор, позволит контролировать работу предприятий на каждом этапе – от сбора мусора до его утилизации и захоронения.

Принято решение создать в краевой Думе временную комиссию по вопросам окружающей среды. В ее задачи будет входить не только решение текущих вопросов, но также выработка предложений по совершенствованию федерального законодательства и законодательства края, касающегося состояния окружающей среды и предотвращения ее загрязнения твердыми отходами производства и потребления.

– Ставропольский аэропорт, который имеет статус международного, не реконструировался из-за разногласий собственников много лет. Количество авианаправлений невелико, цены на билеты выше, чем в других ближайших к нам воздушных гаванях, при этом сервис и инфраструктура нашего аэропорта по-прежнему оставляют желать лучшего. Как обстоят дела сегодня?

– На сегодняшний день эти разногласия удалось преодолеть, в том числе и при содействии депутатского корпуса. Совет директоров аэропорта был усилен тремя зампредами краевого правительства. В его состав вошли Андрей Мурга, Роман Петрашов и Юрий Скворцов. В мае этого года между краевыми министерствами имущественных отношений, строительства, дорожного хозяйства и транспорта и акционерным обществом «Международный аэропорт Ставрополь» заключено дополнительное соглашение. В соответствии с ним до конца 2017 года должна быть закончена реконструкция залов выдачи багажа внутренних воздушных линий, таможенного контроля и выдачи багажа международных линий. На эти цели из средств краевого бюджета будет израсходовано 7,3 миллиона рублей. Что касается ценовой политики, то это вопрос не собственников, а непосредственно авиаперевозчиков. А вот на расширение географии полетов после проведения запланированных работ вполне можно рассчитывать.

– Как вы оцениваете состояние дорог края? Сколько денег требуется, чтобы решить эту проблему? Какие административные меры нужны, чтобы отремонтированные дороги не рассыпались через несколько лет, а то и раньше?

– Вопросу ремонта и содержания автомобильных дорог на территории края депутатами Думы всегда уделялось большое внимание. В этом году в связи со сложными погодными условиями ушедшей зимы и затянувшейся непогодой в весенний период дорожное полотно подверглось большому испытанию, результатом чего стали серьезные повреждения. Но, думаю, ситуация поправимая. В 2017 году на строительство, ремонт и содержание региональных дорог планируется направить порядка 5,2 миллиарда рублей из краевого дорожного фонда.

При этом давайте не забывать, что за муниципальные автомобильные дороги прежде всего ответственны власти на местах. Для их содержания сформированы муниципальные дорожные фонды. Безусловно, в местных бюджетах зачастую недостаточно средств, чтобы привести в нормативное состояние принадлежащие им дороги. И край не остается в стороне от этих проблем – из краевого дорожного фонда ежегодно на строительство и ремонт местных дорог выделяются средства в виде субсидий. В 2017 году такие субсидии составят более 2 миллиардов рублей, их получат более 40 населенных пунктов края.

Итого край в этом году располагает 7 миллиардами рублей для приведения в порядок дорожной инфраструктуры. Это самый высокий показатель финансового обеспечения отрасли за многие годы.

Что касается качества проводимых дорожных работ, то этот вопрос находится под постоянным контролем нашего комитета. Хочу особо отметить, что в настоящее время законодательно урегулирован вопрос ответственности подрядчиков, выполняющих строительные и ремонтные работы. Обязательным условием при заключении контракта является предоставление генеральной подрядной организацией гарантийного паспорта, в котором кроме прочего указываются гарантийные сроки службы отремонтированных или реконструированных дорог. Если обнаруживаются проблемы, подрядчик обязан устранять недостатки за свой счет.

– В связи с предстоящей в Москве реновацией многоквартирных домов ее противники распространяют в соцсетях фотографии одного из новых микрорайонов Ставрополя как пример некого «гетто», в подобное которому переселят москвичей. Что можно сделать на краевом законодательном уровне, чтобы впредь у нас строили удобные для жизни людей микрорайоны с просторными зелеными дворами, парковыми зонами, детскими и спортивными площадками, развитой инфраструктурой?

– Создание комфортных условий для жизни граждан — главный вектор государственной политики сегодня. Я не соглашусь с тем, что новые микрорайоны Ставрополя не-удобны для жизни людей. Застройщики изначально предусматривают благоустройство прилегающих территорий, а это и озеленение, и строительство детских, спортивных площадок. А в том отдельном случае, о котором вы говорите, помимо уже перечисленного застройщиком построено два прекрасных детских сада, ведется строительство школы.

В 2013 – 2015 годах на Ставрополье действовала краевая государственная программа «Развитие образования», в рамках которой построено больше трех десятков детских садов, в том числе в краевой столице.

С 2017 года на территории края реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». Основная цель – создание условий для системного повышения качества жизни в муниципальных образованиях края. Ежегодно вплоть до 2020 года будут реализовываться мероприятия по благоустройству. В частности, планируется обустройство мест массового отдыха населения, городских парков и дворовых территорий, а также разработка современных правил благо-устройства поселений, которые отвечали бы требованиям современной жизни и должны действовать при застройке новых микрорайонов.

В этом году краевой столице на эти цели выделено 90 миллионов рублей, из них 30 миллионов рублей планируется направить на благоустройство мест массового отдыха, а 60 миллионов рублей – на озеленение и обустройство дворовых территорий 21 многоквартирного дома.