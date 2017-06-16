В Новоселицком районе состоялось выездное расширенное заседание коллегии министерства культуры СК, рассмотревшее проблемы и перспективы развития профессионального искусства в крае.

Министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачёва

Вела заседание министр культуры СК Татьяна Лихачёва. В работе коллегии принял участие депутат Думы Ставропольского края, член комитета по социальной и молодёжной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Андрей Юндин. Были затронуты основные аспекты реализации Концепции развития театрального дела, концертной деятельности в области академической музыки. Об этом говорили в своих выступлениях начальник отдела искусства, музеев и связей с творческими союзами минкульта СК Оксана Восковец, директор Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова Евгений Луганский, директор краевого театра оперетты (Пятигорск) Светлана Калинская, директор краевого Театра кукол Александр Безгин, директор Ставропольской краевой филармонии Лариса Конева. Результатам работы по сохранению нематериального культурного наследия посвятила свое выступление директор краевого Дома народного творчества Лариса Бобрышова. А председатель Общественного совета при МК СК Владимир Лычагин сделал сообщение о проведении независимой оценки качества оказания услуг государственными и муниципальными учреждениями культуры края. О ходе контроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российского Федерации и музейного фонда Ставропольского края, рассказала консультант МК СК Анна Мясищева.

Участники состоявшейся дискуссии отметили положительную динамику деятельности государственных бюджетных учреждений культуры – Ставропольского академического театра драмы им М.Ю. Лермонтова, театра оперетты, краевого театра кукол, Ставропольской государственной филармонии, государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье». В минувшем году государственными театрами и концертными организациями проведено 1.231 мероприятие, которые посетили более 408,8 тысячи человек. Осуществлена постановка 57 новых спектаклей и концертных программ, из них 21 – для детей. Активно ведется гастрольная деятельность как на территории края, так и в регионах Российской Федерации и за ее пределами.

Эффективность работы государственных театрально-концертных учреждений края выразилась в увеличении объема доходов от оказания платных услуг: за последние три года эти доходы выросли на 20 процентов. При этом следует отметить, что объем субсидий на выполнение государственного задания у государственных учреждений культуры за последние три года практически не изменился. В 2017 году Ставропольский край получил субсидию в размере 5 509,0 тыс. рублей из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Средства субсидии направлены на реализацию творческих проектов театра оперетты: приобретение концертного рояля и постановку двух спектаклей, в том числе детской музыкальной сказки.

Вместе с тем обеспечение доступности услуг в сфере профессионального искусства в муниципальных образованиях края остается недостаточным. В ряде городов и районов на протяжении последних трех лет выступления творческих коллективов государственных театрально-концертных организаций не проводились. В 2016 году снизилась доля мероприятий для детей и молодежи. Свою «лепту» в проблему вносит отсутствие театра юного зрителя: ставропольцы в возрасте от 10 до 16 лет получают весьма ограниченное театральное предложение.

На совещании подчеркивалась необходимость комплексного подхода в деле подготовки специалистов сферы культуры государственными учреждениями среднего профессионального образования, их эффективного взаимодействия с театрально-концертными организациями. Требуются дополнительные меры по сохранению и развитию творческого и кадрового потенциала, поддержке творческих инициатив молодых режиссеров, актеров. По общему мнению участников заседания, важным условием формирования полноценного рынка театральных услуг является поддержка экспериментальных и малых форм искусства.

Высокую оценку коллегии получила целенаправленная работа коллектива краевого Дома народного творчества по сохранению, поддержке и популяризации нематериального культурного наследия. В этой работе задействованы 538 учреждений культурно-досугового типа, в которых насчитывается более 6 тысяч клубных формирований самодеятельного народного творчества – 212 фольклорных ансамблей, около 1200 народно-хоровых коллективов, 39 оркестров русских народных инструментов, 314 коллективов народного танца. Динамично развивается декоративно-прикладное искусство: в крае действует 440 студий, кружков декоративно-прикладного искусства, в них занимаются свыше 6 тысяч человек. 375 коллективов имеют звание «народный коллектив самодеятельного художественного творчества».

В целях сохранения и возрождения традиционной культуры и фольклора казаков-некрасовцев при содействии Министерства культуры Российской Федерации были реализованы уникальные проекты: открытый этнофестиваль «Некрасовские сказки», фестиваль «История жизни казаков-некрасовцев в музыкально-поэтическом фольклоре».

Впервые краевой Дом народного творчества при содействии Министерства культуры России организовал Всероссийский фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая Россия». Сохранению и популяризации нематериального культурного наследия народов Ставрополья призваны фестивальные проекты «Жемчужина Кавказа» и «Танцуй, Ставрополье!». Также впервые проведен Межрегиональный фестиваль аутентичных исполнителей «Истоки этнической музыки», смотр походной и строевой казачьей песни «Когда мы были на войне», краевой конкурс фильмов о народном творчестве Ставрополья.

Свою немалую роль призваны сыграть общественные советы, созданные при главах администраций муниципальных районов и городских округов, органах управления культурой и главах администраций поселении. Разработаны и утверждены Положения об общественных советах, планы их работы на 2017 – 2018 годы. Уполномоченными органами на местах на сайте bus.gov.ru. размещена полная информация об общественных советах.