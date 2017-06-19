О социальных работниках и социальной службе помнят только те, кто обязан им уходом. Остальные вспоминают разве что раз в году, в канун профессионального праздника. А ведь люди, ухаживающие за больными и престарелыми, дают нам всем пример человеколюбия, сострадания, милосердия.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото из архива Тахтинского ПНИ. Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Тахтинский психоневрологический интернат Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Тахтинский психоневрологический интернат Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Немало сил уходит на то, чтобы понять каждого и всякому помочь, оставаясь толерантным и неравнодушным. Особенно, если те, за кем социальные работники ухаживают, скажем так, не вполне обычные люди. Как, например, в Тахтинском психоневрологическом интернате. Как сохранить в них и в себе самое ценное, что есть в человеке: открытую душу и доброе сердце?..

Подарок от правительства

Нынче в преддверии Дня социального работника, который отмечался 8 июня, отрасль получила необычный подарок. 22 мая было принято постановление правительства Ставропольского края «О краевой социальной программе «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения Ставропольского края и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на территории Ставропольского края, в 2017 году». На реализацию программы за год планируется направить 14223,95 тысячи рублей (из бюджета Пенсионного фонда РФ – 11467,8 тысячи рублей, из средств бюджета Ставропольского края – 2756,15 тысячи рублей).

Сегодня нас интересует та часть программы, которая посвящена улучшению условий проживания и обслуживания престарелых граждан и инвалидов в государственных бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания населения края. И даже не вся она, а та, которая относится к Тахтинскому психоневрологическому интернату.

Гигиена для контингента

Даже посетить психоневрологический интернат – занятие не для слабонервных. Живут здесь не совсем обычные люди, у которых реальность порой путается с вымышленными событиями. Такими их сделала болезнь. Было бы хорошо, если такой больной человек жил бы рядом с родными, в семье. Только тогда уход за этим членом семьи заберет почти все время и силы. Нужно еще и много денег, которых может просто не быть. А может и не быть родственников. Вот и попадают люди в эти самые психоневрологические интернаты. Их в крае несколько. По данным министерства труда и социальной защиты населения СК, в них живут более двух тысяч человек.

В Тахтинском психоневрологическом интернате сейчас 325 мужчин и женщин. Раньше здесь было только женское царство. С прошлого года стали появляться мужчины, демография так сложилась, что именно мужских мест не стало хватать в заведениях подобного типа.

Какие они, люди, которые живут здесь? Что едят? Как их лечат? Вопросы далеко не безынтересные. Потому что основные затраты на их содержание и лечение финансируются из краевого бюджета. И это тот случай, когда не жаль уплаченных налогов. Потому что желающих взять на себя заботу об этих людях, кроме государства, нет. Не секрет, что вопросы и проблемы социальной защиты населения – в ряду приоритетных задач правительства края. Именно благодаря поддержке власти наши стационарные социальные учреждения ставят в пример другим регионам России.

Тахтинский психоневрологический интернат – тоже заведение не из худших. В итоговом рейтинге краевых стационарных учреждений социального обслуживания населения среди психоневрологических интернатов он в первых строчках. Везде идеальная чистота, уют. Какой ценой они достигаются? А ведь всем этим людям каждый день нужна чистая одежда, а то порой и пару раз на дню приходится переодевать. Всем им нужно застелить постели чистым бельем и дать чистые полотенца. В каждом из корпусов стоят современные стиральные машины, но это так, на каждый день.

– Большую стирку осуществляет банно-прачечный комбинат, – говорит директор интерната Александр Сериков. – Он, как и многие наши здания, имеет солидный возраст. Давно пора его ремонтировать и переоснащать более современным оборудованием. Наконец наша мечта сбылась. В программу укрепления материально-технической базы организаций социального обслуживания населения нынешнего года заложено проведение ремонта банно-прачечного комбината Тахтинского психоневрологического интерната. Часть денежных средств выделит Пенсионный фонд РФ, а часть – краевой бюджет.

Обновки каждый год

– В общем, – продолжает А. Сериков, – мы и раньше вниманием правительства края обделены не были. Но, понимаете, сколько бы ни выделяли нам денег, всегда хочется больше. Они ведь такие ранимые, наши подопечные.

По мере необходимости в Тахтинском психоневрологическом интернате обновляется мебель, ремонтируются помещения, делается многое другое, чтобы улучшить жизнь более трехсот человек, которым кроме как на власть, в нашем случае краевую, больше рассчитывать не на кого.

Обратимся к итогам прошедшего, 2016 года. Тахтинскому психоневрологическому интернету было выделено 42086,3 тысячи рублей. Это на оплату труда, налоги, коммунальные платежи. Причем оплата коммунальных платежей и налогов в полном объеме осуществляется за счет средств бюджета. Еще приобрели медикаменты, использовали на текущее содержание зданий, сооружений и оборудования (ремонт, обслуживание, профилактические работы). Остальное пошло на сопровождение программных продуктов, лицензии, электронные подписи и так далее. На 434,6 тысячи рублей купили мягкий инвентарь (постельное белье, полотенца, пеленки, подушки). Остальные деньги потратили на ГСМ, спецодежду, средства личной гигиены. Расходов много, но это как в доме – то мыло заканчивается, то телевизор сломался.

Александр Сериков не без гордости рассказывает о том, что в минувшем году интернату из бюджета были выделены и дополнительные средства – на проведение ремонта жилого корпуса № 3 (здесь живут мужчины) и жилого корпуса № 10. 14 человек в третьем корпусе и 16 в десятом стали жить в лучших условиях. Ведь эти здания эксплуатируются с 1954 года и изрядно обветшали. Деревянный пол прогнил и требовал полной замены, так как создавал угрозу для здоровья жильцов интерната и обслуживающего персонала. Начали ремонтировать, увидели, что и системы водоснабжения и канализации надо менять. И еще один плюс: проведение ремонта жилого корпуса № 3 позволило сократить очередь вновь прибывающих мужчин.

На что пойдет финансирование 2017 года в интернате? Да все на те же повседневные расходы. И плюс, конечно, реконструкция банно-прачечного комбината.

Жизнь болезнью не ограничивается

В Тахтинском психоневрологическом интернате стало традицией поощрять живущих в нем людей, которые активно участвуют в конкурсах художественной самодеятельности, спортивных соревнованиях, ухаживают за животными и выращивают овощи.

В прошлом году, например, клиенты диспансера дважды побывали на базе отдыха «Жемчужина» на Новотроицком водохранилище в Изобильненском районе. Благоустроенные пляжи, окруженные деревьями, удобные комфортабельные номера... А еще плавание, катание на «банане» и катере, игры в волейбол и настольный теннис, по вечерам зажигательные дискотеки. Впечатления от шести дней каникул яркие и незабываемые.

А еще здесь очень любят поездки в цирк. Ведь цирк – это всегда праздник. Праздник вдвойне – для пациентов Тахтинского психоневрологического интерната, которые в своей жизни во многом, что скрывать, ограничены. Но руководство интерната такие праздники устраивает регулярно. Естественная предосторожность – во всех поездках присутствуют медики. А берут в них тех, кому позволяет здоровье, кто активно участвует в общественной жизни интерната и продуктивно работает в подсобном хозяйстве, ухаживая за грядками с овощами, говорит замдиректора интерната Сергей Кудря.

Хозяйство для себя

В интернате привлекают к работе в подсобном хозяйстве пациентов, разумеется, на добровольной основе. Всего в трудотерапии на свежем воздухе участвуют 80 человек, причем 10 из них получают зарплату. В прошлом году на приусадебном участке было выращено и сдано в пищеблок интерната 168 килограммов огурцов, 290 килограммов лука, 130 килограммов капусты, почти тонна помидоров. Сейчас подсобное хозяйство вплотную занялось выращиванием ранних овощей и зелени в двух парниках и теплице. Уже собрали 2,4 килограмма петрушки, 9 килограммов укропа, 69 килограммов салата. Уже высажена рассада помидоров, болгарского перца, капусты, посеяны семена огурцов, кабачков, тыквы и лука.

Тахтинский интернат – в своем роде уникальное учреждение соцзащиты. Здесь есть и животноводство – овцы, свиньи, КРС. Держат их не для развлечения. С начала года подсобное хозяйство дало для питания пациентов интерната две с половиной тонны мяса. Это позволяет удешевить стоимость питания и сэкономить средства. А за счет них купить мебель для жилого корпуса № 2, ремонт которого завершится в июне. Кстати, ведется он за счет собственных средств – платы за стационарное обслуживание.

Медицинская составляющая

Когда человек немощен, вместе с ним в доме поселяются проблемы и одиночество. А если и дом не свой собственный, а государственный, такой, например, как Тахтинский психоневрологический интернат, где живут более трехсот немощных и зачастую одиноких людей, то без помощи социальных работников и медиков просто не обойтись. Большое внимание здесь уделяют медико-социальной реабилитации – она способствует стабилизации психического состояния людей.

Медицинское отделение интерната в силу его отдаленности от «цивилизации» (Тахта – село маленькое, население едва ли три тысячи человек, до райцентра Ипатово почти 70 километров) – это и амбулатория, и скорая помощь. Медики, здесь работающие, способны оказать любую экстренную помощь, хотя из врачей в штате только терапевт, стоматолог и психиатр. Очень важно, чем они оснащены. Медотделение состоит из двух круглосуточных медицинских постов, помещения амбулатории, изолятора, карантинного отделения, лечебно-производственных мастерских, есть физиотерапевтический кабинет, кабинет лечебной физкультуры, процедурный, стерилизационная, кабинет акушерки. Все они полностью оснащены мебелью и оборудованием.

Новые медицинские аппараты, как бы ни было трудно, здесь покупают каждый год. В прошлом, например, приобрели аппарат «Амплипульс-5», аппарат ультразвуковой терапии, электрокардиограф. Это весомая прибавка к уже имеющимся галоингалятору аэрозольтерапии, аппарату ультравысокой частоты.

– Это оборудование, – говорит А. Сериков, – ускоряет выздоровление наших пациентов. Например, аппарат УВЧ применяется для лечения и острых, и хронических заболеваний. Практикуем и такой не вполне привычный метод даже в городских поликлиниках, как лечение тамбуканской грязью.

***

После поездки в Тахтинский психоневрологический интернат не остается сомнений, что людям здесь все-таки живется хорошо. И хочется верить, что можно сделать их жизнь еще лучше.

***

Цифры и факты о ТПИ:

– год образования интерната – 1958;

– профиль – стационарное учреждение;

– плановая мощность – 310 мест;

– деятельность: стационарное социальное обслуживание нетрудоспособных инвалидов 1 и 2 группы (женщины и мужчины), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

– местонахождение: Ставропольский край, Ипатовский район, село Тахта.

***

– штатная численность работников интерната – 186 человек;

– средний возраст – 40-45 лет;

– 13 человек имеют высшее профессиональное, 48 – среднее профессиональное образование, квалификационную категорию – 9 медицинских работников;

– 80 процентов сотрудников интерната работают здесь более 5 лет.

***

– на территории интерната находится 14 жилых корпусов;

– тренажерный зал оснащен современным оборудованием и спортивным инвентарем, есть стол для игры в теннис;

– столовая – на 120 посадочных мест, организовано 5-разовое питание, 7-дневное меню, есть диетические столы;

– пищеблок оснащен всем необходимым оборудованием;

– в корпусах с проживанием маломобильных инвалидов есть буфетные комнаты.

***

– в интернате работает клуб на 120 мест;

– действует библиотека, в которой большой выбор книг;

– работают кружки по интересам.

***

– в июле в Тахтинском психоневрологическом интернате уборка зерновых;

– горох, пшеницу и ячмень предстоит собрать с 187 гектаров;

– руководство интерната мечтает: кто бы комбайн подарил и трактор, старая техника требует замены.