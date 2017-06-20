В Изобильненском районе начата доследственная проверка в отношении медработников гинекологического отделения центральной районной больницы.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, поводом послужили публикации в некоторых СМИ о том, что роженицу из поселка Передового Изобильненского района врачи отказались принимать без денег. А когда узнали, что у женщины недостаточно средств, то не приняли у нее роды, а отправили в Ставрополь. В результате родившаяся девочка получила многочисленные травмы.

Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств оказания медицинской помощи, а также проверки ее доводов о вымогательстве денег. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.