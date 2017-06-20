Фото: из архива газеты «СП»

В спорткомплексе Ставропольского государственного аграрного университета состоялся ежегодный волейбольный турнир, посвящённый памяти Сергея Спиридоновича Серикова, который за годы работы в этом вузе подготовил немало мастеров этой игры.

Среди женских команд I место заняла сборная СтГАУ. На II месте – команда ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», замыкает тройку лидеров команда радиозавода «Сигнал». Среди мужских команд первенство завоевала сборная Управления МВД России по СК, «серебро» досталось «Динамо» Ставрополь, «бронза» – у ППО УТТ и СТ «Газпром трансгаз Ставрополь». В соревнованиях ветеранов победу одержала команда проектной мастерской Насирова. II место заняла команда ветеранов Ставропольского ГАУ. На «бронзовом» пьедестале – ветераны-волейболисты Ставрополя.