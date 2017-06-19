Каждый день на Ставрополье происходят дорожно-транспортные происшествия, которые часто влекут за собой человеческие жертвы.

Фото: пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю ДТП, Минераловодский городской округ Фото: пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Кисловодск

Только 16 июня зафиксировано семь ДТП, сообщают в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В Зеленокумске около семи часов вечера на пересечении улиц Октября и Февральской водитель машины «Лада-21100» задавил насмерть 44-летнего пешехода. Последний перебирался на другую сторону дороги в неположенном месте.

На федеральной трассе «Кавказ» в 8.30 на территории Минераловодского городского округа столкнулись три машины, в результате аварии погибло два человека, трое доставлены в больницу. Дождь помешал вовремя остановиться водителю «КАМАЗа», который превысил скорость, не справился с управлением и врезался в «Форд Транзит» и «Шкоду Супер».

17 июня также произошло семь аварий. В Ставрополе четверо пострадали в результате столкновения «Лады Калины» и «Рено Логан». Это произошло из-за нежелания водителя «Лады» уступить дорогу автомобилю «Рено». Амбулаторное лечение в итоге назначено троим пассажирам иномарки, двое из которых дети 5 и 3 лет.

В Невинномысске управлявший мопедом 35-летний мужчина пострадал из-за падения в результате наезда на бордюр. Он, к тому же, отказался проходить алкотест. В итоге его лишат прав и оштрафуют на 30 тысяч рублей.

18 июня в Ставропольском крае зафиксировано девять ДТП. В Пятигорске водитель «ВАЗа-211440», превысил скорость, столкнулся с припаркованным автомобилем «ВАЗ-2107», который по инерции наехал на «Ладу Калину». Водитель «ВАЗа-211440» продолжил движение и наехал на припаркованную «БМВ», въехал в столб, после чего погиб на месте. Пассажир «ВАЗа-211440» был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Погибший водитель, как выяснилось, часто нарушал скоростной режим.

В Кисловодске, при подъеме в гору, водитель внедорожника «Нива» опрокинулся и получил травму позвоночника. Это случилось в горном массиве поселка Зеленогорского в 20:30 часов.

А в Андроповском районе травму головы получил 5-летний мальчик в результате наезда машины «Луидор». Ребенок пересекал проезжую часть дороги. Родителей поблизости в этот момент не было. Вызваны инспекторы по делам несовершеннолетних.