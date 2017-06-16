Прошедший учебный год для Ивана Лыкова, учителя математики средней школы № 15 села Ивановского, был насыщен событиями. Чего стоит, например, участие в XXV краевом этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017».

Фото: архив И. Лыкова Семья учителей Лыковых – Иван и Ирина Фото: Александр МАЩЕНКО Педагог Иван Лыков – математик с душой романтика Фото: Александр МАЩЕНКО Школа №15 села Ивановского Кочубеевского района награждена Серебряным орденом «Отличник качества Ставрополья»

В номинации «Педагогический дебют» представитель школы стал обладателем диплома 3-й степени. А ведь еще три года назад Иван после окончания вуза должен был пойти по… инженерной стезе. «Инженер математических систем» – такой диплом получил новоиспеченный специалист.

Что же произошло? Как считает герой нашего рассказа, его выбор был предопределен судьбой. Ведь он – внук педагога. Его бабушка, Любовь Степановна Тарасова, – учитель математики и черчения, отличник народного образования, любимой профессии отдала более 40 лет. Она и посоветовала внуку Ване искать свое призвание в школе. И не прогадала!

– Знаете, мы всегда очень рады, когда к нам приходят молодые специалисты, – говорит директор школы Наталья Гридчина. – Каждый год принимаем пополнение, и о каждом педагоге, начинающем путь в профессию, я могу сказать добрые слова. Что касается Ивана Павловича, главное – он умеет влюбить детей в свой предмет. Образно говоря, «оживляет» сухие цифры и формулы, придумывает вместе с детьми интересные задачи, активно использует на уроках мультимедийное оборудование. Что касается внеклассной деятельности, то и здесь никак не обойтись без нашего математика. Кто ведет школьный театральный кружок? Иван Лыков. Кто может выпустить с ребятами необычную математическую стенгазету? Опять он. Кто является лидером команды педагогов в ходе районного смотра-конкурса «Муравейник»? Иван Лыков, наш генератор идей…

Нельзя не отметить, что школа №15 – учебное учреждение с давними, крепкими традициями. Основана она была еще в позапрошлом веке! На сегодняшний день она – победитель конкурса приоритетного национального проекта «Образование». Также награждена серебряным орденом «Отличник качества Ставрополья». Ее ученики активно занимаются поисковой, туристско-краеведческой работой, представляют свои исследовательские проекты на районных конференциях. А школьный музей «Память» вот уже много лет является центром военно-патриотического воспитания в селе.

Но вернемся к герою нашего рассказа. Иван Лыков преподает математику в шести классах. Десятки ребячьих душ, и к каждой нужно найти подход. Главное, считает педагог, ненавязчиво увлечь ребят в процесс овладения знаниями. Так, нередко его воспитанники сами придумывают задачки. Истории получаются интересные, не чета набившим оскомину бассейнам с выливающейся водой.

Как вам, например, такое задание? «Мама сварила 80 пельменей. Папа съедает 11 пельменей в минуту. Достанется ли тебе пельменей и сколько, если из школы до дома идти 6 минут». Тут каждый захочет узнать, останется ли что голодному ученику...

А теперь вернемся к упомянутому в начале этой статьи краевому учительскому конкурсу. Он, по сути, растянулся на несколько месяцев. Внутришкольный, районный отбор, затем участие в финале, проходившем в Ставрополе. Презентация педагогического опыта, учебное занятие, защита проекта, публичное выступление – график работы был плотным.

Опять же, Иван Лыков постарался «оживить» сухие математические исчисления. Не зря его проект назывался «Новые возможности для творчества в образовательной деятельности». Педагог предложил… открыть кафе «Сладкоежка». Но ведь сначала в помещении надо сделать ремонт. Сколько для этого потребуется клея и обоев? Следующий этап – приготовление молочного коктейля. И здесь нужно рассчитать необходимое количество молока, мороженого, фруктов. И так далее. Что скажешь? Такие задачки решать не скучно.

Пообщавшись с Иваном Лыковым, автор этих строк понял, передо мной математик с душой романтика. Например, любимое стихотворение молодого педагога – «Мечта» (автор – Владимир Михановский). Оно начинается с такой строки: «Это ложь, что в науке поэзии нет». И с последующим четверостишьем трудно не согласиться: «За чертогами формул, забыв о весне, В мире чисел бродя, как лунатик, Вдруг гармонию выводов дарит струне, К звучной скрипке прильнув, математик».

Ну и последнее. Вы, наверное, заметили, что в рассказе об Иване Лыкове мы не раз упоминали слово «судьба». Но как в нее не поверить, если в школе герой нашего рассказа нашел не только любимую профессию, но и… свою вторую половинку, Ирину. Откроем маленький секрет: раньше судьба уже сводила Ивана и Иру, но искра, как говорится, не пробежала. А здесь, три года назад, небеса дали второй шанс. С любимой, которая работает учителем начальных классов, Иван связал себя узами брака в августе прошлого года. Так что уже скоро красивая пара будет отмечать первый маленький юбилей – ситцевую свадьбу…