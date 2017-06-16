Фото: из архива газеты «СП» Пожарные

18 июня на Ставрополье произошло несколько возгораний. В 11:19 о пожаре на улице Кооперативной сообщили жители Георгиевска, рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по СК. Шесть человек и одна машина выехали на место происшествия. В итоге, никто не пострадал, но уничтожена пристройка, входная дверь дома и фронтон.

Через несколько часов, в 13-15, пятеро спасателей выехали на сообщение в Михайловске, где горел дом на улице Войкова. Люди не пострадали, крыша хозпостройки сгорела.

Еще один пожар произошел в Ставрополе. В 17: 25 вызывали пожарно-спасательное подразделение на возгорание на улице Доваторцев. Для борьбы с огнем понадобилось 20 человек и 7 единиц техники. Пострадал один человек, уничтожены вещи.