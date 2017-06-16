Фото: пресс-служба министерства культуры СК Фото: пресс-служба министерства культуры СК Фото: пресс-служба министерства культуры СК

19 июня 45 лучших школьников со всего Ставрополья отправили в экспедицию в Крым, сообщают в пресс-службе министерства культуры СК.

Данный проект инициирован краевым правительством и минкультом СК, а реализован Домом народного творчества, в рамках социальных акций к 72-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию Величаевского подполья.

За время экспедиции школьники побывают в двух городах-героях: Керчи и Севастополе, посетят исторические памятники, напоминающие о подвиге защитников Крыма.

Ребятам также предстоит поучаствовать в этнографической экскурсии и в традиционной акции «Белые кораблики» памяти погибших в войну моряков и мирного населения.

Основная цель мероприятия – вызвать чувство патриотизма у молодых граждан страны.