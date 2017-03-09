Победой российских спортсменов завершился чемпионат Европы по прыжкам в воду в Киеве. На пьедестал почета поднялись ставропольский мастер Евгений Кузнецов и его саратовский партнер Илья Захаров.

Фото: Татьяна ЧЕРНОВА Евгений Кузнецов

Не на шутку разыгралась борьба между нашим дуэтом и их соперниками — украинскими прыгунами в турнире по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина. Лидерство попеременно переходило от одной пары к другой. Решающими стали финальные прыжки. Ставропольские прыгуны продемонстрировали на континентальном первенстве самую сложную программу и заслужили «золото».

По словам Романа Маркова, министра физической культуры и спорта края, Евгений Кузнецов остается одним из самых востребованных и успешных спортсменов Ставрополья. Он надеется, что результат на Евро-2017 в Киеве станет генеральной репетицией перед успешным выступлением нашего земляка на чемпионате мира по водным видам спорта, который через месяц пройдет в Будапеште.

Для Евгения Кузнецова, воспитанника заслуженного тренера РФ Валентины Решетняк, это не первая победа. Уже в седьмой раз он получает титул сильнейшего в Старом Свете.