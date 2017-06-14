Из восьми муниципалитетов края три вошли в число победителей – Ипатовский, Георгиевский и Изобильненский районы.
Увеличилось количество участников краевой программы местных инициатив – с 119 до 126 муниципальных образований. Четыре проекта уже реализованы. С 1 июля в правительстве края начнется прием новых заявок на 2018 год. Глава региона напомнил, что финансирование программы в следующем году будет увеличено с 200 до 300 миллионов рублей.
Под личным контролем губернатора остается ход выплаты компенсаций пострадавшим от паводка.
– На сегодня мы подготовили документы для выплаты еще 300 миллионов рублей, – сказал Владимир Владимиров. – В целом из федерального и краевого бюджетов для пострадавших от паводка ставропольцев уже перечислено 473 миллиона рублей. В зоне особого внимания должны оставаться ситуации, разрешение которых требует судебных процедур – в частности, при оказании помощи пострадавшим гражданам, фактически постоянно проживавшим в зоне подтопления, но не имевшим официальной прописки.
О готовности к уборочной кампании доложил первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. На востоке уборка зерновых начнется уже на этой неделе. Поля находятся в хорошем состоянии, зерноуборочный комплекс и система элеваторов полностью готовы к жатве.
Начальник краевого полицейского главка Александр Олдак доложил о реализации операции «Скорость». За нарушение скоростного режима задержано около 800 водителей, 300 из них могут лишиться водительских прав.