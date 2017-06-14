Планерка в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова началась с хорошей новости. Участие ставропольцев во Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» было весьма успешным.

Фото пресс-службы губернатора СК Губернатор Владимир Владимиров Фото пресс-службы губернатора СК Николай Великдань Фото пресс-службы губернатора СК Лариса Калинченко. Фото пресс-службы губернатора СК Иван Ковалев Фото пресс-службы губернатора СК Ирина Кувалдина Фото пресс-службы губернатора СК Андрей Джатдоев

Из восьми муниципалитетов края три вошли в число победителей – Ипатовский, Георгиевский и Изобильненский районы.

Увеличилось количество участников краевой программы местных инициатив – с 119 до 126 муниципальных образований. Четыре проекта уже реализованы. С 1 июля в правительстве края начнется прием новых заявок на 2018 год. Глава региона напомнил, что финансирование программы в следующем году будет увеличено с 200 до 300 миллионов рублей.

Под личным контролем губернатора остается ход выплаты компенсаций пострадавшим от паводка.

– На сегодня мы подготовили документы для выплаты еще 300 миллионов рублей, – сказал Владимир Владимиров. – В целом из федерального и краевого бюджетов для пострадавших от паводка ставропольцев уже перечислено 473 миллиона рублей. В зоне особого внимания должны оставаться ситуации, разрешение которых требует судебных процедур – в частности, при оказании помощи пострадавшим гражданам, фактически постоянно проживавшим в зоне подтопления, но не имевшим официальной прописки.

О готовности к уборочной кампании доложил первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. На востоке уборка зерновых начнется уже на этой неделе. Поля находятся в хорошем состоянии, зерноуборочный комплекс и система элеваторов полностью готовы к жатве.

Начальник краевого полицейского главка Александр Олдак доложил о реализации операции «Скорость». За нарушение скоростного режима задержано около 800 водителей, 300 из них могут лишиться водительских прав.