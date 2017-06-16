Стихия на Ставрополье отступила, однако борьба с ней ещё не закончена. Ставропольские пожарные и спасатели каждый день работают над ликвидацией последствий наводнения.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Левокумка Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СК

Специалисты МЧС помогают подтопленцам в Левокумке и Краснокумском, в последнем селе пытаются увеличить пропускную способность канала. Жители подтопленных территорий не устают благодарить спасателей за помощь.

Направленная в край спецгруппа работников ЦА МЧС России во главе с замминистра Владленом Аксеновым следит за работой органов местного самоуправления и всех, кто отвечает за выплату компенсаций владельцам пострадавших домов, в том числе людям, не прописанным по документам, но проживающим на постоянной основе в зоне подтоплений. Для получения выплат им необходимо доказать свой статус через суд. В такой ситуации находится больше половины пострадавшего населения.

Из направленных Москвой Ставрополью средств в размере 937 млн. 500 тыс. рублей для единовременных выплат выделено 119 млн. 500 тыс. рублей (по десять тысяч рублей на пострадавшего), 362 млн. пойдут на выплаты по 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество, 456 млн. рублей – по 100 тысяч тем, кто полностью утратил свое имущество.

Материальная помощь оказана и девяти сотрудникам чрезвычайного ведомства из Ставропольского края, также пострадавшим от паводка. Например, пожарному из Железноводска, у которого затопило двор и все постройки, а вода в доме поднялась более чем на 70 см, выдали компенсацию в размере 100 тысяч рублей за полную утрату имущества, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по СК.