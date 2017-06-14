Фото пресс-службы губернатора СК Лариса Калинченко.

На еженедельном рабочем совещании ПСК, которое провел глава Ставрополья Владимир Владимиров, одной из тем стало воплощение в жизнь программы местных инициатив. Со 119 до 126 увеличилось число участников программы. Это стало возможным из-за сэкономленных 13 миллионов рублей в результате конкурса. Четыре проекта уже выполнены, отчиталась зампред правительства, министр финансов Лариса Калинченко.

Уже с 1 июля можно будет подать заявки в правительство СК на участие в программе местных инициатив в следующем году. Ожидается, что количество участников увеличится, так как объем финансирования запланирован больше на 100 миллионов рублей. Поэтому программа будет полезна не только селам, но и городам.