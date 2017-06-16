На Ставрополье, начиная с 31 мая, идут выплаты компенсаций пострадавшим от паводка. До сих пор они производились только из регионального бюджета. Чтобы увеличить резервный фонд, как уже сообщалось, было принято решение все дополнительные налоговые доходы перевести в резервный фонд для поддержки подтопленцев.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

С поступлением на счет краевой казны первого федерального транша в размере 281,2 миллиона рублей эта работа ведется с большей интенсивностью.На сегодняшний момент получателями выплат из федеральных средств в размере 10 тысяч рублей стали 15073 человек в Минераловодском городском округе, Андроповском, Георгиевском, Грачевском, Кочубеевском, Петровском, Предгорном, Советском, Шпаковском районах. Также за счет федеральных средств выплаты по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества переведены на банковские счета 1222 пострадавшим в Минераловодском городском округе, Буденновском, Георгиевском, Кочубеевском районах. По 100 тысяч рублей за полную утрату имущества – на счета 1411 человек в Минераловодском городском округе и Георгиевском районе.

Продолжают работу комиссии по оценке состояния подтопленных домов. Экспертиза на сегодняшний день подтвердила оформление 333 государственных жилищных сертификатов. Работа не прекращается. По последним данным, обследовано в 9 районах и городских округах 880 домов.

Если жилье после ухода большой воды непригодно для проживания, следует обратиться с заявлением в местную администрацию. Комиссионное обследование должно проводиться бесплатно. Документы направляются в органы МЧС и Минстрой России. Позже Решением Правительства России государственные жилищные сертификаты будут переданы в регион, а после – пострадавшим гражданам. Это право может быть реализовано в течение года. И еще. Сертификат не отменяет получение страховых выплат и компенсаций за утраченное имущество.