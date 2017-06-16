19, 20 и 21 июня Гидрометцентр Ставропольского края снова обещает осадки.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Сегодня возможен дождь с грозой, который, впрочем, будет недолгим. Температура прогреется от +19 до +25 градусов, ветер умеренный – 7-9 м/с. Ночью 20 июня прогнозируют кратковременный дождь с грозой, и температуру воздуха от +11 до +16. Днем дождливая погода по-прежнему будет наблюдаться по всему краю, а в отдельных территориях возможен сильный град, поднимется ощутимый ветер от 9 до 15 м/с.

На один градус теплее, чем в предыдущую ночь, будет к вечеру 21 июня, но осадки не прекратятся, с наступлением утра дождь продолжится, воздух прогреется от +21 до +26 градусов, ветер ожидается умеренный – 5-10 м/с.