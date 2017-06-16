19 июня на Ставрополье ликвидировано три пожара. Все они произошли ночью.

Фото: пресс-служба ПАСС СК Пожарные

Первое сообщение о происшествии поступило в МЧС России по СК в 00:03. Горел дом в Георгиевске на улице Кооперативной. Человеческих жертв нет. Но огнем уничтожены мебель, внутренняя отделка и потолочное перекрытие.

Второй звонок о пожаре в станице Рождественской на улице Горной поступил в дежурную смену ЦУ в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по СК в 00:52. В итоге, не подлежит восстановлению крыша, люди не пострадали.

В 2:05 в поселке Слобода вблизи Пятигорска на улице Островского сгорела крыша дома, предполагают, что причиной возгорания мог быть поджог, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по СК.